På et klimamøte fikk Leon problemer med å puste. Han ble kvalm og klarte ikke å følge med.

– Jeg har innsett at det er umulig å fikse.

Midt under møtet kjente Leon Vignal (16) at halsen snøret seg. Pusten var vanskelig. Han klarte ikke å følge med, han ble kvalm. Et angstanfall, tror han.

Han var på møtet med Natur og Ungdom for å overbevise ungdomspolitikere om å gå imot eget moderparti på et prosjekt han mente ville være katastrofalt for miljøet.

Han har vært sterkt engasjert i klimakampen de siste årene. Dette var øyeblikket han innså at han snakker for døve ører.

– Det kom bare «politikerbabbel» tilbake. Før hadde jeg en energi til å slåss. Men jeg har innsett at det er umulig å fikse, sier 16-åringen.

Ifølge FN må millioner av mennesker forlate hjemmene sine hvert år på grunn av klimaendringene. Permafrosten tiner og hele økosystemer står i fare, viser rapporter fra FNs klimapanel.

Live Hjertholm (18) kikker ut av vinduet i sin egen trygge stue. Hun ser ingen tegn til klimaendringer, bare helt vanlig bergensk novembervær.

– Jeg burde egentlig hatt full panikk. Ut fra det som skjer, burde jeg hatt panikk tjuefire-syv, men jeg klarer det ikke.

Når hun ser videoer av branner i Amazonas eller leser om issmelting i Arktis, kan hun få en klump i magen. Andre ganger hopper hun glatt forbi nyhetene. Hun orker ikke.

Hjertholms frykt for klimaendringene kan variere ut fra hva hun leser. Noen dager er hun mer optimist enn andre.

Begrepet «klimaangst», eller «økoangst», har fått mer oppmerksomhet de siste årene.

Tall fra Google viser at antall søk på ordene skjøt i været i fjor. Det var den perioden da ungdommer verden over satte dagsorden med skoleskulk og massedemonstrasjoner.

Som Greta Thunberg. I et intervju med Financial Times har den verdenskjente svenske skolejenten fortalt om en dyp depresjon og vansker med å spise og gå på skolen.

Klimaangst har blitt et kjent begrep i litteraturen. Det har pr. i dag ikke blitt noen medisinsk diagnose. Angst er definert som en irrasjonell frykt, mens klimaendringene er ekte.

Psykolog Elisabeth Husabø forsker på fenomenet ved RKBU Vest. Hun tror vi kunne brukt andre ord, som «klimafrykt» eller «klimabekymring», selv om hun liker alvoret som understrekes i ordet «angst».

Hun tror mange unge kan føle seg maktesløse i møte med klimakrisen.

– Det er en så stor trussel at man gjerne opplever at det ikke er noen måte å handle. Det er naturlig for mennesker å føle uro, sinne og håpløshet i situasjoner som er ute av vår kontroll.

Sammen med tusenvis av andre ungdommer har Live Hjertholm og Leon Vignal krevd handling. De har brølt i fellesskap og saksøkt staten.

Hjertholm mener de har brukt noen av lovens sterkeste virkemidler, med ekstremt lite resultat.

– Hva skal vi gjøre for å få en forandring da? Hva er det som må til? Man gjør virkelig sitt beste, men så ser man ingenting.

Leon Vignal tror innerst inne man ikke får bremset klimagassutslippene i tide. Motivasjonen hans er først og fremst å stå på «riktig side av historien».

– Det er kjipt om jeg må si til mine barnebarn at jeg ikke gjorde noe, at jeg ikke prøvde å stoppe det.

I det daglige prøver Vignal å være positiv. – Om jeg tenker på det store bildet er det egentlig bare kjipt.

Nesten 60 prosent av unge under 30 år er ganske eller veldig bekymret for klimaendringer, viser en rapport fra Cicero, senter for klimaforskning.

Marianne Aasen er en av forskerne bak rapporten. Hun har sett spesielt på nordmenns oppfatninger og holdninger til klimaendringer.

Klimaangst, kjøttskam og flyskam. Aasen synes det er interessant hvor stor rolle psykologien har fått i klimakrisen.

– Folk kan engasjere seg i likestilling eller rasisme, og kan ha et emosjonelt engasjement som i klimasaken. Likevel snakker vi ikke om angst for diskriminering eller rasismeangst. Der snakker vi mer om samfunn og sosiale strukturer.

Må du sjekke om tomatene er importerte, og skal du skamme deg over å spise kjøtt? Aasen lurer på om det psykologiske fokuset bidrar til å begrense folks rolle i klimasaken.

Nylig tok Hjertholm toget til Trondheim for ikke å fly. Det tar rundt 15 timer.

Hjertholm dropper kjøttet, Vignal kjøper sjelden ubrukte klær utenom underbukser. De tar knapt fly. Ungdommene vil gjøre sin del, men vet at effekten er forsvinnende liten.

– Det er kanskje noe av det som gir denne avmaktsfølelsen. Man føler det sikkert om andre samfunnsproblemer også, men det er få problemer som krever alles innsats i slik grad, sier Aasen.

Hun kaller det et globalt koordineringsproblem.

– Hver og ens innsats betyr ingenting isolert sett, men vi er helt avhengige av alle for å få det løst. Det er avgjørende å løfte diskusjonen opp til noe annet en summen av individers innsats.

Aasen tar begrepet «klimaangst» med en klype salt.

– Angst er gjerne knyttet til et individs psykiske utfordringer. Da ligger ofte løsningen i å bli kvitt angsten hos en selv. Klimaproblemet må løses i fellesskap med andre.

I psykologien er angst en overdreven fryktreaksjon. Det mener verken Vignal eller Hjertholm at de har.

– Jeg vil heller si at det er en rasjonell frykt som man bør ha. Vi står overfor noe som kan være en fatal krise. Da bør man være redd, sier Hjertholm.

Hjertholm tenker noen ganger på at hun ikke vil få barn i fremtiden.

– Ikke hvis jeg vet at verden blir et ustabilt sted. Jeg ser nesten ikke på det som ansvarlig.

I Cicero-rapporten oppgir nesten én av fem nordmenn at de ikke er bekymret for klimaendringene i det hele tatt.

– Jeg er mest sint og oppgitt. Det er ekstremt provoserende at folk ikke tar til seg helt klare ting, sier Leon Vignal.

Bekymring for klimaet har en omdiskutert effekt, forteller Aasen.

– Noen mener at man heller burde snakke om de positive mulighetene man får av en grønn omstilling. At dersom folk blir skremt, så skjer det ingenting. På den andre siden har jo bekymring også ført til mobilisering.

Da 4000 elever sto på Torgallmenningen og demonstrerte sammen, kjente Live Hjertholm håp. Hun hadde aldri trodd de skulle bli så mange.

– Jeg hadde ikke merket det store samholdet før.

Nå går det i bølger. Noen dager har hun troen, andre dager ser det håpløst ut. Det går for sakte, synes hun.

– Det hjelper uansett ikke å sitte alene hjemme. Man må gjøre noe for at det skal fungere.

