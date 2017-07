Lidenskapen blusset opp i fjor høst. Line Solberg Tombre hadde bestemt seg for å bruke minst mulig penger på å innrede sitt nye hjem. Samtidig trengte hun det aller meste. Til stor begeistring oppdaget hun at noen av de fineste tingene på nettstedet Finn ikke var til salgs, de ble i stedet gitt bort. Det ble starten på en herlig og hektisk periode for 44-åringen fra Fusa. Dagene og ukene som fulgte brukte hun på å scrolle gratisannonser på mobilen og stadig oftere respondere «ja, takk, ja, takk!»

Klokken åtte om morgenen kjørte hun av gårde, først i 22–23-tiden om kvelden parkerte hun hjemme i Eikelandsosen. Nesten hver dag den neste måneden var den gamle stasjonsvognen med romslig bagasjerom fylt til randen av brukte møbler og gjenstander som hun hadde fått. I den travleste tiden kunne hun ha et dusin avtaler daglig med ulike folk som ønsket å kvitte seg med ting de ikke lenger hadde bruk for. Enkelte områder pekte seg ut som spesielt lukrative på gratisfronten.