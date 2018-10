BT Magasinet

Stein Roar Andersen (61)

– Det er en vemodig dag. Norsk Sand & Stein Service på Damsgård legger ned driften. Dette har vært mitt arbeid i 39 år. I dag er siste dagen. Veldig mange av kundene våre har vært faste i alle år. Nå kommer de innom for å hilse på. De takker oss, og vi takker dem. Det har vært mange gode håndtrykk og lykkeønskninger. Noen klarer ikke å holde tilbake en liten tåre i øyekroken. Men nå er det slutt. Det skal bygges leiligheter på tomten, og eierne har bestemt seg for å gi seg. Jeg er bare ett år unna å kunne ta ut AFP-pensjon, og trodde at når jeg blir arbeidsledig i min alder, så ryker den gode pensjonen. Men til min store glede viste det seg at Åsane Sand og Singel trengte en erfaren medarbeider, og den jobben har jeg fått. De har også AFP-avtale, så dermed er pensjonen sikret. Trives jeg der, kan det godt hende at jeg kjører på til jeg blir 67 år. «Lykken står den kjekke bi», sa min kone da jeg kom hjem med den gode nyheten.