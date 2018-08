Da Allmuen åpnet i 2017 representerte de noe eget på matscenen i Bergen: En musikalsk bar og bistro med en frigjort innstilling til mattradisjoner og en intens urteglede på kjøkkenet. Få restauranter har like mange kulturer i gryten som kjøkkenteamet på Allmuen. Den korte menyen har en grønn bunnlinje, med vegetarretter som beter, grillbrød og falafel, og uformelle hverdagsklassikere som spekepølser, plukkfisk og fiskesuppe med curry. Åpen mat er navnet på den faste menyen, en forundringspakke på minst seks retter. Her vet du verken hva du får eller nødvendigvis hvor mye. – For man skal jo bli skikkelig mett, sier servitøren mot slutten av måltidet og sjekker om vi har plass til en grillet svinenakke på toppen.

Sondre Dyrdal er kjøkkensjef på Allmuen. Han kommer bærende på to små tallerkener med kremet makrell, sprø chipsbiter, skivede reddiker og raspet pepperrot. I ekte Allmuen-stil er retten dynket med hakket kjørvel. Dette er typiske sommersmaker som har fått en ny tvist. Den klassiske potetsalaten er demontert og gitt en saltere profil ved å fritere potetene. Rømmen er plassert rundt fisken i stedet. Det er en lett start på en meny spekket med ujålet mat, der maten serveres nøkternt med knappe beskrivelser. -Nudelsuppe, nikker servitøren i det rett nummer tre treffer bordet.