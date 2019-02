«Kjære Olaf. Takk for brevet. Håper du har det bra. Nå skal vi i avisen ...»

Siri Sund Øvreaas sitter ved skrivebordet i stuen på Eidsvågneset, slik hun pleier. Her har storesøsteren hennes laget et eget skilt til henne, for Siri bruker denne plassen mest. Hun har flere typer brevark, fargeblyanter og dekorpapir.