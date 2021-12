For snart tre måneder siden ble Sunniva (23) drept. Familien håper hun vil bli husket som noe mer enn et drapsoffer.

– Vi hadde et håp om at hun skulle overleve og at det skulle gå bra.

Siv og Arne Petter forsto ikke helt hva som hadde skjedd, men de hadde fått en telefon. De måtte komme til sykehuset så fort de kunne.

Sunniva, datteren deres, hadde blitt funnet hardt skadet. Politiet hadde pågrepet en 29-åring, en bekjent av Sunniva, utenfor leiligheten hennes i Åsane.