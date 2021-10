Ta vare på ryggen

GOD HELG: Har alle kropper en naturlig sittestilling?

Kyrre Kjellevold

Publisert Publisert Nå nettopp

Journalist i BT. Tilflyttet østlending, opprinnelig fra Sandefjord. Håpløs akademiker fra Norges Handelshøyskole. Elsker både helter og skurker

Dette er et spørsmål menneskeheten nok har grublet på siden romerne lå henslengt på divaner og spiste sine druer. Jeg har ikke tenkt på det like lenge, men minst siden bestemor ga meg skjenn for å benytte sofaens hele lengde.

Vi har alle kjent på det. Stive skuldre og vond nakke av å sitte stivt oppreist på vonde kontorstoler. Nordmenn er blitt et stillesittende folk. Vi myser på skjermene til kaffekoppen er tom. Forlater vi kontorpulten, beveger vi oss gjerne til tilsvarende vonde stoler på skarpt belyste møterom.

Et slikt hundeliv får djevelen frem i meg. Beina ønsker å demonstrere i det åpne kontorlandskapet. Vise at det moderne livet ikke må være ukomfortabelt. Føttene ønsker seg opp på kontorpulten. Etter fem minutter gir jeg etter for kroppens lyster. Beina havner på bordet.

Kroppen oppnår et slags nirvana. Den er endelig i en naturlig sittestilling.

Fra nabopulten kommer det skarpe blikk. Kanskje er det kulturelle normer som får kollegaer til å reagere. Det er ikke så mye et spørsmål om alder. Både eldre og yngre kollegaer har beina på bordet og er godt fornøyd med det. Det handler mer om folks indre kompass. For noen blir det bare galt.

Mye har gått galt siden mars 2020, men alle katastrofer fører noe godt med seg. Denne gangen har alle oss som var lenket til vonde kontorstoler fått en fest i form av hjemmekontor. En revolusjon for den stille middelklassen av oss kontorrotter med forkjærlighet for sofa. Ryggen gråter av glede.

Ingen kollegaer reagerer på om du ligger utstrakt mens du flittig sender av gårde e-poster. Å vandre som Tarzan i underbuksen til sofaen i stuen gjør at du virkelig føler deg som hjemmekontorets konge.

Den største utfordringen er videomøter. Du kan legge til stilige bakgrunnsbilder for å tilsløre hjemmekontorets synder, men dobbelthakene og mangel på hals i monitor avslører hvor du ligger. Sofaen duger ikke for videomøter.

Der kommer lenestolen inn.

En god lenestol skulle løse alle utfordringer. Kroppen får en enda mer naturlig sittestilling og ansiktet slipper dobbelthaker på videomøter. Spørsmålet er hvordan du finner en god lenestol. Det finnes mye dårlig der ute, enten det er svenske storprodusenter eller de som er gratis på Finn.

Jakten på den rette lenestolen tok meg til Sunnmøre, dog ikke i fysisk forstand, bare virtuelt. Jeg logget meg inn på hjemmesiden til Norges soleklart største lenestolprodusent.

Valget falt til slutt på en stol som heter Magic, og det føles så absolutt som en Harry Potter-premiere når man kaster seg nedi den med morgenkaffen på slep.

Så ta meg på ordet, gi ryggen din en sjanse.

Denne teksten er skrevet i en svært naturlig sittestilling.