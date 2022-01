– Jeg er republikaner, men kanskje ikke på fest

GOD HELG: For noen år siden ble jeg spurt om jeg støttet monarkiet. Svaret gjorde meg både fastlåst og svimmel.

Det er ikke lett å redegjøre for hvorfor et nokså vanlig spørsmål i samfunnsfagstimene i det ganske land skulle føles overrumplende. Kanskje fordi det frembrakte i meg det psykologene kaller kognitiv dissonans.

Kognitiv dissonans er ubehaget som oppstår når det er konflikt mellom våre tanker og verdier, og de handlingene vi gjør. For å fjerne ubehaget kan mennesker benytte en rekke mentale taktikker, som å rasjonalisere bort handlingene våre eller tilpasse holdningene våre til den konkrete handlingen. For eksempel kan man skylde på selgeren for å slippe å måtte erkjenne at man kjøpte en dårlig vare, eller i som i mitt tilfelle, åpenlyst støtte kongen og i sitt stille sinn forsvare det med at det er kong Harald du støtter, ikke monarkiet.