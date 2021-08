– Huset mitt betyr alt for meg

Folk i vest: Møt Anne Magnussen (67).

– Huset mitt betyr alt for meg. Det er som å ha et ekstra lag med hud. Da jeg kjøpte det sammen med min eksmann, var det akkurat som å komme inn i et sommerhus på landet, selv om det ligger midt i Bergen sentrum. Da bestemte jeg meg for å videreutvikle den atmosfæren. Det måtte ikke bli et snobbehus. Det er viktig at det er hyggelig for alle som kommer.