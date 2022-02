– Det tar omtrent seks timer å flette hver av dem

Folk i vest: Møt Ramatoulie (4), Maina Jobe (40), Fatou (12) og Saffie (12)

– Jeg var ni år da jeg lærte å flette ved å sitte og studere hvordan min tante hjemme i Gambia gjorde det. Siden tok jeg to år utdannelse som frisør i hjemlandet. Det kommer godt med nå som jeg har tre jenter som skal flettes. Det tar omtrent seks timer å fullføre hver av dem og litt mindre med minstejenten, for hun er ikke så tålmodig. Det går helt fint å vaske flettet hår, men etter omtrent to måneder er det bare å sette i gang på nytt. Hos frisørene i Bergen koster det 2000 kroner å bli flettet på denne måten. Av og til spør noen meg om hjelp med håret, men jeg har ikke mye ledig tid. Jeg lærer norsk på Nygård skole samtidig som jeg har språkpraksis i et bofellesskap.