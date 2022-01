– Jeg har slitt ut tre symaskiner til nå

Folk i vest: Møt Edith Kristine Sætre (73).

– Jeg kan ikke tenke meg å slutte i arbeidet mitt. Sjefen sier at jeg kan holde på så lenge jeg vil. Nå er det 30 år siden jeg hadde min første arbeidsdag på Sotranot. Tidligere i år fikk jeg et flott armbåndsur for innsatsen som garnmontør. Spesialiteten min er torskegarn, sildegarn, makrellgarn og breiflabbgarn. Jeg har slitt ut tre symaskiner til nå, og jeg har akkurat startet på den fjerde. Selv er jeg like frisk, og forhåpentligvis kommer jeg til å slite godt på den nye maskinen, også. Mandag morgen er jeg som alltid klar til innsats.