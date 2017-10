Dette er en hyllest til alle Norges frivillige. Uten oss stopper Norge.

Samfunnet vårt hadde aldri vært det samme uten de uendelig mange dugnadstimene folk legger ned.

Dette slo meg under sykkel-VM, som ble avsluttet for to uker siden.

Over natten ble Bergen fylt av frivillige. Mer enn 2000 mennesker i VM-antrekk sto på døgnet rundt for å få VM-hjulene til å rulle. Folk fra hele verden kom til Bergen for å jobbe gratis. Iril fra Nordfjord og Lu fra Colombia. Helge fra Knarvik og Trinadh fra India. Kjell fra Tysnes og Judith fra London.

Jeg var selv en av dem. Jeg sto opp to timer før jeg pleier, spratt ut av sengen uten å røre slumreknappen. Jeg tok første buss til byen og hentet frivilligmaten min i teltet på Festplassen. Jeg ble kjent med nye, greie og positivt innstilte mennesker. Om kveldene spiste vi middag på papptallerkener sammen.

Jeg ble imponert over det jeg så. Jeg ble imponert over hvor fort folk lærte nye ting, hvor kjapt de kom seg inn i komfortsonen selv om de måtte gjøre ting de aldri hadde gjort før, med folk de ikke kjente en halvtime tidligere. Jeg ble rørt over hvor raskt nye vennskap oppsto.

Derfor denne hyllesten til Jan, min nye venn på over 70, som sto opp før fuglene feis for å lose bergensere trygt til jobb, lege og flyplass hele VM-uken.

Og derfor denne hyllesten til min gamle venninne Anita, som alltid like smilende og blid delte ut nesten 20.000 matpakker til sykkel-VMs frivillige, uansett hvor lavt blodsukker de hadde.

For ikke å snakke om min nye venninne Camilla, som blant mye annet sørget for at alle de frivillige hadde et godt fritidstilbud når de var ferdig med å være frivillige for dagen.

Men det er ikke bare sykkel-VM som er avhengig av frivillige. De er over alt.

Tenk på det når du kjøper vafler på en fotballkamp. Det er garantert en frivillig som har stekt dem.

Tenk på det neste gang du havner på sykehus. Det er ofte en frivillig som besøker deg og spør om du har det bra.

Tenk på det neste gang du er på juleavslutning med ungene dine. Det er frivillige som sørger for at det skjer.

Eller neste gang du er på festival. Det er garantert en frivillig som rydder alle plastglassene du har drukket øl fra, og sluppet rett ned når de var tomme.

Tenk på det hvis du blir overrasket av tåke på Byfjellene. Det er frivillige fra Røde Kors som får deg trygt ned igjen.

For ikke å snakke om hvis du er i havsnød og må taues til land. Da er det frivillige fra Redningsselskapet som redder livet ditt.

«Hvis vi legger ned arbeidet nå, stopper VM opp», sa en frivilligkollega til meg midt i VM. Det hadde hun rett i. Uten frivillige hadde det ikke blitt noe mesterskap.

Men frivillige legger ikke ned arbeidet. Frivillige går ikke til streik. Frivillige kjemper ikke for høyere lønn.

Frivillige gleder seg over opplevelsen og samholdet. Frivillige er med for å ha det gøy, for å bidra til kollektivet, for å gjøre livet bra for noen andre. Frivillige er takknemlige for å få en T-skjorte, en fleecejakke, nok kaffe og noen måltider mat.

Apropos mat: Den første VM-dagen holdt det på å gå fullstendig gale. Varebilen med 2000 frokostpakker ble stoppet av en politimann som bare fulgte instruksen sin. Bergen sentrum var hermetisk lukket, og uautoriserte varebiler var en av tingene de sikkerhetsansvarlige fryktet aller mest.

I noen hektiske timer ble det lavere og lavere blodsukker i frivilliggjengen. Hadde vi kunnet, ville vi vurdert å streike.

Men det endte godt. Etter hektisk telefonering fikk maten komme gjennom sperringene. Det er første gang jeg har spist frokost levert med politieskorte.

Uten mat stopper nemlig selv frivillige.