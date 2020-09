– Når vi kommer hjem i kveld, har jeg tenkt til å takke mor og far for den fine barndommen jeg har hatt

Folk i Vest: Møt Karit Elise Valen (51), Teodor Hansteen Valen (15) og Hans Marius Hansteen (52).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg har gledet meg lenger enn jeg hadde trodd, fordi konfirmasjonen egentlig skulle skje i mai. Alt har gått som planlagt. Jeg fikk bestemme at vi skulle feire på Lyst & Fryd på Laksevåg med tapas. Vi var 16 til bords. Talen min til slutt gikk fint, helt uten manus. Jeg takket for at alle kunne komme til tross for omstendighetene med korona, og jeg takket for talene og gavene. Når vi kommer hjem i kveld, har jeg tenkt til å takke mor og far for den fine barndommen og oppveksten jeg har hatt.