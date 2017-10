Heldigvis er sjefen en sann visjonær.

Med bits og bytes skal landet bygges på nytt. Datamaskiner er vår nye arbeidskraft. Dette er e-poster fra sjefen.

Emne: Tidstyvene lokalisert

«Tidstyv»-prosjektet tok sin tid, men er nå endelig ferdig. Vi har identifisert hvor tiden forsvinner, og disse hullene skal tettes ASAP. Vi går øyeblikkelig i gang med workshops for å undersøke hva teknologien kan gjøre for oss. Alle ideer skal opp! Kom med innspill til den videre prosessen i vår nye blogg «Digitalbloggen». Lenken finner dere på intranett.

Emne: En digital mulighet

Det har vært noen måneder med møter og seminar. Takk til alle som har bidratt. Vi har funnet et spennende prosjekt å begynne med. Vi vil nå gå ut i markedet for å finne et firma. Om noen har erfaring med å skrive kravspesifikasjon, er det fint om de gir en lyd. Fortsatt mulig å komme med innspill i Digitalbloggen.

Emne: Kontrakt signert

Vi har funnet hvem som skal ledsage oss til digital suksess. Det var viktig for oss å ha en dedikert ressurs som skal sitte her hos oss. Hun heter Trude, og har jobbet som utvikler i åtte år. Det koster flesk, men vil være helt nødvendig for ikke å miste momentum.

Emne: Prototyp er ute

Det er sant som de sier på alle lederseminarene: Fremtiden skjer nå! Og den kom fortere enn jeg hadde drømt om. Den første prototypen er oppe. Sjekk ut på http://localhost:8888.

Emne: Nettverksproblemer

Flere melder om at de ikke får sett prototypen. Rart, for den virker fint hos Trude. Vedlagt er skjermbilder, slik at dere får sett hvordan fremtiden ser ut. De ligger også på Digitalbloggen. Kommenter og lik!

Emne: Lansering!

Klokken 12 lanserer vi første versjon. Foreløpig vil det ikke ha noe å si for oss på huset. Dere vil fremdeles motta dokumentene på pdf, som dere puncher inn i systemet. Spør Trude om dere står fast.

Emne: Lansering utsatt

Det er ikke bare lett i IT-bransjen. Det er noe med en server i India. Vi lanserer klokken 16!

Emne: Lansering i morgen

Nå er det blitt sent på dag. Vi begynner med blanke ark og tegnestifter i morgen.

Emne: Endelig lansering

Endelig! Etter to måneder med uforutsette serverproblemer, er vi nå på luften. Kake i kantinen klokken 12. Noen brukere har skrytt av oss på Twitter.

Emne: Fase 2

Den nye løsningen er en kjempesuksess! Medaljens bakside er at arbeid hoper seg opp, fordi vi må punche inn dokumentene manuelt. Derfor haster det å komme i gang med fase to! Siden Trude i en overgangsfase, har hun bistått for å ta unna punching. Derfor har vi hentet inn en ny, dedikert ressurs. Einar skal få datasystemene her på huset til å snakke sammen.

Emne: Forsinkelser

Fremdriften har en liten pause. Det var visst ikke så enkelt å få systemene til å snakke sammen. To av dem mangler dokumentasjon, og IT-sjefen er akkurat nå på tre ukers klatreferie, uten dekning.

Emne: Utsatt fase 2

Etter nøye vurdering har vi bestemt å utsette fase på ubestemt tid. Vi vil beholde Trude og Einar inntil videre, siden det er så stor pågang.

PS: IT sier at e-postserveren er full. Fint om dere kan sette av en time til å slette gammel epost.