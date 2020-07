– Jeg er kommet til syv millioner i tellingen min

Folk i Vest: Møt Jo Misje Engersvik (6) og Håkon Pedersen (6)

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Det første året på barneskolen har vi lært null. Jo og jeg lærte å lese mens vi var i barnehagen. Til nå har jeg lest syv eller åtte bøker, og Jo har lest fem eller seks. Neste år skal vi lære hvor mye hundre pluss hundre blir, men det kan vi allerede . Vi to har vært venner siden vi var babyer, og vi kommer nok til å være venner til vi dør. Jeg er kommet til syv millioner i tellingen min, og jeg overdriver absolutt ikke.