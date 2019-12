– Når jeg venter venner om bord, går jeg i nissedrakt. Men som oftest er jeg alene, bare med selskap av skipskatten min.

Folk i Vest: Møt Chris Rene Engelsen (38).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg er en av mange som bor i båt. Bare i Solheimsviken er det nær hundre personer som bor i båtene sine, har jeg hørt. Denne skuten er den fineste jeg har hatt. Her har jeg dusj, vaskemaskin og tørketrommel, så ingenting mangler. Jeg har vært lastebilsjåfør på anlegg, men i sommer følte jeg at det var noe som ikke var bra med synet mitt. Etter nøye undersøkelser hos øyespesialist, ble jeg fratatt førerkortet på dagen. Synet mitt svekkes litt og litt, så lastebilkarrieren er dessverre over. Håper bare det blir lenge til jeg ikke kan føre båten min lenger, men jeg innser at den dagen kommer. Frem mot jul pynter jeg alltid med lys og nisser, og når jeg venter venner om bord, går jeg i nissedrakt. Men som oftest er jeg alene, bare med selskap av skipskatten min.

