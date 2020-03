Norge er stengt ned. Men noen holder hjulene i gang.

De må kjøre boss, vaske tog, selge medisiner og mat, pleie syke og begrave døde. For alt kan ikke stoppe opp.

– Vi har dekket oss til med visir, svære frakker og munnbind. Det kan være skremmende for pasientene å se oss.

Mette Hartmark Nilsen (24)

Medisinstudent og sykepleierassistent på Bergen legevakt

– Jeg hørte om korona i januar, men så aldri for meg at det skulle bli så alvorlig og inngripende. Du har ebola, men det hørte vi jo ikke så mye om etterpå. Jeg tenkte vel at koronaen ville holde seg i Kina.

I februar ble jeg ansatt som ringevikar på Legevakten. Siden har jeg jobbet her nesten hver dag. Til vanlig går jeg fjerde året på medisin.

I begynnelsen av mars forsto jeg mer av alvoret. Det var vanskelig å vite hvordan vi skulle møte folk på Legevakten. Folk kom fra skiferie i Italia. Det var ny informasjon nesten hver dag om symptomer og hva som ga karantene. Heldigvis fikk vi fort rutiner.

Når folk kommer til oss, står det en person i inngangsdøren og spør om symptomer. De som hoster, har feber eller sår hals, blir vist til en egen smitteavdeling. De andre får gå til ren sone, den vanlige legevakten. På smitteavdelingen er et eget team oppkledd i verneutstyr. Vi har dekket oss til med visir, svære frakker og munnbind. Det kan være skremmende for pasientene å se oss. Du får ikke helt den samme kontakten. Barn på tre-fire-fem år synes det er skummelt.

Vi tar pulsen og måler blodtrykket, oksygenmetningen i blodet, temperaturen og hvor fort de puster. Så kommer legen inn. Det føles bra å ha noe å gjøre om dagen. Pasientene er takknemlige for jobben vi gjør.

Det er merkelig når hele byen er stengt, og så skal jeg på jobb. Jeg har skaffet meg en skuter for å komme raskt frem. Men det var ikke på grunn av koronaen. Det var mer latskap.

Studievennene mine snakker jeg med på Messenger. Jeg facetimer med søsknene mine. For min del er det veldig godt å ha noe å gjøre disse dagene. Å møte de andre på jobben, og pasientene jeg kan prate litt med.

Utenfor jobb gjør jeg ikke så mye. Nå er jeg helt frisk og vil ikke utsette noen for smitte, så jeg omgås lite med andre. Når jeg er ute, spriter jeg hendene ofte. Jeg bor med kjæresten min, og er med kjæresten om kveldene. Jeg prøver å lære nye matoppskrifter. Du må finne på noe når du ikke kan gå på kafé eller trene. Jeg forsøker å lese litt også. Vi har eksamen i juni. Om det blir eksamen, da. Den skulle egentlig vært i april.

– Det er viktig å vaske godt, nå. Alt det folk kan ha tatt på.

Shewit Goytom Woldegabriel (28)

Rengjører på Vy

– Jeg vasker nøye. Glassene, stolene, gulvet, alt sammen. Bosskassene og dørene og toalettene, alle bordene. Det er viktig å vaske godt, nå. Alt det folk kan ha tatt på.

Veldig få tar toget nå. Jeg er ikke redd, men jeg er forsiktig. Jeg bruker hansker og har med meg desinfisering.

Jeg kommer opprinnelig fra en liten by i Eritrea. Den er liten, bare 800 innbyggere. Voss er veldig stort sammenliknet med den. Jeg kom på grunn av politiske vanskeligheter i mai 2015. Det er snart fem år siden.

På Voss har jeg kone og to barn, og en onkel. Nå for tiden er jeg bare hjemme, eller på jobb. Men jeg går rett hjem etterpå.

– Jeg savner det sosiale. Jeg føler meg litt isolert.

Katrine Igland (26)

Postbud

– Om morgenen splitter vi oppmøte i kjelleren på postterminalen, slik at ikke alle kommer samtidig. Vi skal holde avstand til hverandre.

Jeg har alltid hansker på meg på jobb, og nå passer jeg på å ikke ta meg i ansiktet. Så jeg er ikke redd for smitte fra posten jeg leverer.

Det er lite trafikk om dagen. Jeg slipper å stå flere minutter og vente på å krysse hovedveien som er på min rute. Det må jeg ofte gjøre ellers.

Flere vil begynne å sende post fra egen postkasse nå, tror jeg. Jeg hadde nettopp to som ville ha hjelp til det. I en periode fremover er det gratis.

Denne jobben er til tider ensom. Jeg møter få folk. Nå som vi skal holde oss hjemme, kan jeg heller ikke kan ta en tur til byen når jeg har fri og møte en venninne på Starbucks for eksempel, som før.

Jeg savner det sosiale. Jeg føler meg litt isolert.

– Noen kunder prøver å hamstre. Det får de ikke.

Kristin Nordang (43)

Daglig leder Apotek 1 Svanen

– Vi har langt færre kunder nå. Folk har forstått alvoret og holder seg hjemme. De som kommer spør etter to ting – Antibac og munnbind. Vi er tomme for begge deler. Uansett er det viktigst å vaske hendene.

Mange med luftveisinfeksjoner ringer hit og er engstelige. Men vi vil ikke ha syke folk i butikken. Så det er mange som henter medisin for andre.

Er det reseptmedisin de skal hente for andre, må de ha fullmakt. Det kan være litt problematisk nå, når vi skal holde avstand. Men vi utøver skjønn, og prøver å være fleksible, og finner som regel løsninger med fullmaktene.

Jeg må rose de ansatte – de bytter vakter og står på. En av de ansatte leverte medisin selv på døren til en kunde.

Noen kunder prøver å hamstre. Det får de ikke. Det er kun lov å kjøpe én pakke av hver reseptfrie vare, som nesespray, paracet og liknende.

Også reseptmedisin er folk redde for å gå tomme for. Men noen av disse medisinene er det nå bare lov til å ta ut til én måneds forbruk, mot tre måneder tidligere.

Vi får jevnlig inn varer, så vi er ikke redde for å gå tomme. Ennå, i hvert fall. Faste kunder som kommer hit sier at vi er så flinke. Det føles godt å vite at vi gjør en viktig jobb.

– Han var utagerende, og vi bare måtte inn. Da rakk vi bare å ta på oss engangshansker.

Preben Abrahamsen (32)

Politibetjent ved Askøy og Øygarden lensmannskontor

– Om det er nødvendig, bruker vi smittevernutstyr. Drakt, hansker, munnbind og briller. Bilen blir vasket innvendig med såpe og sprit før og etter hver vakt. Vi er friske og fine, men vi tenker jo på dem hjemme. At vi ikke må ta med smitte.

Noen ganger må vi gå inn til folk. Vi hadde nylig et oppdrag der vi måtte inn i huset til en som var psykisk syk. Han var utagerende, og vi bare måtte inn. Da rakk vi bare å ta på oss engangshansker.

Vi må gå inn når andre går vekk. Det er jobben vår. Et annet tilfelle var en promillekjører vi stoppet. Han var forkjølt og hostet. Etterpå tenkte vi på om han kunne være koronasmittet. Vi antok at han ikke var det, etter samråd med helsevesenet.

Ved en stygg bilulykke på Askøy nå, var vi første enhet på stedet. Makkeren min, Trond, måtte gå rett inn i pasientbehandling. Personlig tenkte jeg ikke så mye på smitte før etterpå. Det eneste vi rakk der også, var hansker.

Vi har handleplikt. Vi må nødvendigvis gå inn i situasjoner som fremstår som ubehagelige og farlige. Det må vi bare akseptere.

Rusede eller psykisk ustabile mennesker vi møter, tar ikke nødvendigvis koronaen så alvorlig. Men de fleste vi treffer respekterer reglene og holder avstand når vi snakker med dem.

Om vi ikke er redde, holder vi oss likevel oppdatert på situasjonen. Vi er jo bare mennesker, vi også. Men det er betydelige mindre å gjøre nå. Folk holder seg inne. Det skjer mindre kriminalitet og utelivsproblematikk, slik vi oppfatter det.

– Kanskje får vi tatt en runde på hva som er viktigst for oss. Hva betyr mest?

Oddbjørn Stubhaug (45)

Prest i Årstad og Fridalen kirke

– Jeg hadde to bisettelser i forrige uke. Det er strenge restriksjoner på hvem som kan komme. Noen i nær familie kan også sitte i karantene, andre må rett i karantene etterpå, hvis de kommer fra annen kommune.

Det er fryktelig sårt og vanskelig, og gjør inntrykk når pårørende ikke får tatt farvel slik de hadde ønsket.

Nå er det viktig å holde kontakt med folk i menigheten, ringe rundt for å høre hvordan det går med dem. Vi har ekstra fokus på eldre som blir sittende enda mer alene. Og vi holder kontakt med konfirmantene. Konfirmasjonene er utsatt til september.

Som ansatt i kirken føler jeg meg privilegert som ikke kan miste jobben. Det er en lettelse. Jeg tenker mye på dem som gjør det, og får redusert inntekt.

Vi må regne med begravelser og bisettelser i kirkene Årstad og Fridalen på grunn av koronadødsfall. Vi prester er omorganiserte nå, for å forhindre at ikke så mange oss blir smittet samtidig.

Jeg er ikke selv så redd for å bli smittet, siden jeg ikke er i risikogruppen. Frykten er å bli smittet uten å vite det, og å smitte andre som kan utvikle alvorlig sykdom.

Men vi er på jobb. Det er bare å ta kontakt med oss. For meg er hovedsaken nå å være der for andre. Å være den man kan ta kontakt med uten at det nødvendigvis er den store krisen, men at man føler at det blir ensomt. Også de som er hjemme med barn kan ha det tøft nå.

Når alt dette er over? Jeg håper at det kan føre noe godt med seg, opp i alt det vonde. Kanskje får vi tatt en runde på hva som er viktigst for oss. Hva betyr mest?

Vi kjenner på savn etter fellesskap nå. Da blir det en større glede å komme sammen igjen etterpå. Jeg er spent på alle som før har hatt kalendere full av gjøremål. Kanskje noen av oss vil kjenne på at vi ikke alltid må gjøre noe?

Jo lengre restriksjonene varer, jo mer vil det sette preg på oss i etterkant. Men vi vet jo ikke noe. Dette er så ekstraordinært. Det oppleves surrealistisk. Jeg føler at jeg lever litt på siden av meg selv.

– Det er ikke som hos våre kolleger i Italia. Vi har kapasitet.

Arve Løvenholdt (68)

Gravferdskonsulent i Gravferdshjelpen

– Det som er spesielt nå, er begrensingen i antallet fremmøtte. Det er en smertefull sak. Hvem skal få være med. Det samme med syningen. Folk skal komme og ta farvel, men det er store begrensninger på hvor mange som får lov til å komme.

Det er et omsorgsyrke, dette. Men vi må ha så lite personlig kontakt som mulig. Det er vanskelig å være to meter unna. Da er det enklere på telefon. Og så må vi jobbe i faste team, to og to, slik at om én blir smittet, skal ikke alle sammen bli lammet.

Jobben kjennes viktig. Det er ikke noe ekstra nå, det er ikke som hos våre kolleger i Italia. Vi har kapasitet. Det må bli en voldsom massedød for å sprenge evnen vår til å ta unna. Det finnes beredskapsplaner. Om det blir mye, må vi lage en større buffer på kjølerom.

Jeg er utdannet prest, og dette er tilstøtende yrke. Det er meget meningsfullt å kunne gå et stykke på livsveien med mennesker som har det vanskelig. Det er noen situasjoner som er veldig krevende. De tyngste kistene er cirka 60 centimeter lange. På den andre siden har du godt voksne mennesker som sitter der med klinexen når de følger sin gamle mor. Du skal ikke undervurdere det, heller.

Det jeg synes har vært positivt, er forståelsen pårørende har hatt for alle begrensningene. De er overbærende og samarbeidsvillige. Midt i sin egen sorg, er de i stand til å løfte blikket. Det er imponerende, det må du ta med.

Privat kjenner jeg på at det er vondt ikke å kunne være med barnebarna nå. Samtidig som de trenger oss, er hele vår generasjon satt på vent.

– Jeg håper det kan komme noe godt ut av denne krisen

Kjersti Timenes Bell (66)

Geitebonde i Viksdalen, Gaular

– Vet du hva, her har vi stengt ned Norges land, og hos oss er det akkurat som vanlig. Vi bor høyt over havet. Det er langt til nærmeste nabo. Vi må ikke være blant folk for å gjøre jobben vår.

Melketankbil-sjåføren var her i dag. Da holdt vi god avstand. Sjåføren og dyrlegen er vel de eneste som har vært her oppe nå i det siste.

Jeg håper det kan komme noe godt ut av denne krisen. At folk blir mer bevisste på matsikkerheten. At vanlige forbrukere støtter norske matprodusenter, om de ønsker at vi skal overleve. Og kanskje myndighetene også finner ut at vi må ha mer beredskap. Selv om vi har penger, kan vi ikke alltid kjøpe oss ut av problemene. Vi må prøve å være mer selvberget.

På butikken var jeg sist uke, og da tenkte jeg på at vi skulle ha til 14 dager. Vi har kjøtt og fisk i frysen og en del selvdyrkede grønnsaker. Det hjelper på.

For tiden har vi hjemmekontor i fjøset. Det er kjeing, og da er vi inne i huset bare for å spise og sove. Det er helt avgjørende at vi begge på bruket holder oss friske fremover. Det er langt fra en enmannsjobb.

– Vi holder to meters avstand. Det er ikke lett når du står ute og skal se på tegninger sammen.

Erling Roska (55)

Betongformann i Veidekke Entreprenør, som bygger hotell i Solheimsviken

– Nå er vi ferdige med betongen, råbygget, og holder på å lukke bygget for å få det tett. Det skal være ferdig våren 2021.

Vi er åtte på kontorbrakken. Nå er bare to av oss på jobb her. Seks sitter på hjemmekontor. Vi er på Skype med dem hver dag.

Tre fagarbeidere er hjemme med symptomer på korona. Det begynte med at de fikk vondt i halsen og følte seg litt dårlige.

Noen av fagarbeiderne begynner 6.30 nå, en halvtime før de andre, for at de ikke skal komme for tett på hverandre når de skifter klær og drikker kaffe. Bare fem spiser samtidig i spiserommet.

Vi holder to meters avstand. Det er ikke lett når du står ute og skal se på tegninger sammen. Men vi er likevel heldige som kan være ute. Jeg synes synd på dem som sitter i kassen på butikken.

Det merkes at vi er færre folk. Og det kan skje at vi får problemer med leveranser vi trenger. Vi snakker en del om det.

Kranførerne er hjertet i produksjonen. Hvis en eller begge blir syke, er det krise. Det er ikke lett å få tak i nye.

Faren er hvis én her får påvist korona – hva gjør vi da? Hvem andre kan ha fått det? Det kan bli et problem. Skal hele byggeplassen stenges ned?

Vi har en sluttdato i mars, og hvis vi ikke er ferdige da, får vi dagmulkt. Jeg merker at jeg blir stresset av å tenke på alt dette. Det er en uvirkelig situasjon.

– Vi som holder hjulene i gang nå, er mer eller mindre lavlønnsgrupper

Asbjørn Hærø (66)

Bussjåfør på linje 2, Strandkaien-Birkelundstoppen

– Vi som holder hjulene i gang nå, er mer eller mindre lavlønnsgrupper. De med millioninntekter sitter hjemme og passer barn. Vi bussjåfører er middelmådig betalt med tanke på ansvaret vi har.

Jeg leste at de høye herrer vil at arbeidere skal ta lønnskutt i år. Det blir helt feil å bruke korona som grunn.

Yrket mitt er viktig. Vi må holde Norge i gang. Uten transport hadde alt stoppet. Jeg har kjørt buss i 43 år og har alltid vært stolt av jobben min.

Det er en annen verden for oss nå, med lite trafikk. Vi holder rutetidene. Det er det positive. Og at vi har fått kontantfri betaling. Vi slipper disse pengeveskene, som vi lenge har villet bli kvitt.

Jeg er ikke redd for smitte fra passasjerer. Med sperrebånd bak den første seterekken, sitter vi beskyttet. Og alle må gå inn bak. Men vi har ikke den samme kontakten med passasjerene lenger. Det er litt rart.

Vår oppdragsgiver Skyss har gått over til sommerruter. Med færre busser, har vi masse folk til overs. Vi kan risikere permitteringer.

Med færre ruter blir det også mer folk på bussene, og de sitter tett. Jeg hørte at en leddbuss på vei til Haukeland her om dagen var smekkfull av folk som skulle på jobb.

Jeg håper at Norge snart begynner å løsne på restriksjonene, slik at passasjerene igjen kan komme frem i bussen, og vi kan hilse god morgen med et smil.

– De siste dagene har folk sagt at vi har en viktig jobb. Det er kjekt å høre.

Lars Waldeland (24)

Butikkmedarbeider ved Spar Øyrane Torg

– Det er roligere om morgenen her nå enn vanlig. Mange pensjonister som pleier å komme hit tidlig, holder seg hjemme. De får noen andre til å handle for seg.

Benker på senteret er fjernet. Åpningstiden for alle butikkene utenom matbutikkene er forkortet.

Etter hvert har kundene begynt med hansker, sluttet å ta på ting, og spriter seg hele tiden. De spør også om vi har vasket her og der.

Nå skal vi få pleksiglass i kassene. De siste dagene har folk sagt at vi har en viktig jobb. Det er kjekt å høre.

– Du kan jo tenke deg hva som vil skje om bosset ikke blir hentet

Kjell Atle Håvardstun (62)

Kjører papir og papp for Bir

– Vi må være nøye på renholdet og håpe at vi holder oss friske. Du kan jo tenke deg hva som vil skje om bosset ikke blir hentet. Da hauger det seg opp. Det blir rotter, mus og alt mulig. Sykdommer. Vi snakker mye om det. Alle hos oss skjønner hvor viktig det er at vi holder oss i gang.

Det er mindre i konteinerne nå, jeg merker godt at folk holder seg hjemme.

På jobb har vi delt oss på tre plasseringer, slik at vi ikke skal være så mange på ett sted om det blir smitte. Egentlig tenker jeg ikke så mye på smittefaren, vi har jo hansker og alt mulig av ting og tang med i bilen for å vaske nevene og holde oss rene. Hver ettermiddag vasker jeg bilen. Hygienen står først nå.

Det er vanskelig å si når dette er over. Det spørs helt på hvor flinke folk kommer til å være fremover. Jeg tror det er det kommer an på.