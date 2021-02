– Håpet er at sønnen min også skal bli glad i denne stilen, og arve mange av mine klær

Folk i Vest: Møt Robert Gabrino Lauvås (30).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Etter at jeg ble skikkelig voksen, er det fast rutine for meg å gå med skjorte og slips til hverdags. Inspirasjonen min er herremoten fra tidlig 1900-tall og frem til 1950-årene. Det var en fantastisk tid når det gjelder stil, og jeg tror jeg kommer til å stå fast i den livet ut. Alt jeg har, er arvet eller kjøpt brukt. Jeg er nøye på kvalitet. Frakkene skal være av ull eller kashmir, og de skal være side. Håpet er at sønnen min også skal bli glad i denne stilen og arve mange av mine klær.