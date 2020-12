– Dette er en Peugeot 404, 1965-modell. Bilen er et smykke, en toppmodell med soltak og skinnseter.

Folk i Vest: Møt Arild Jens Unstad (68).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Dette er en Peugeot 404, 1965-modell. Bilen er et smykke, en toppmodell med soltak og skinnseter. Da jeg så annonsen i avisen for ti år siden, slo jeg til usett. Jeg liker ikke nye biler med masse elektronisk skit. Det gamle er alltid det beste. Når jeg kjører tur med denne, koser jeg meg. I fjerdegir går den nesten lydløst. Folk vinker og smiler, ikke fordi det er en luksusbil, men fordi bilen vekker gode minner hos mange. Etter at jeg kjøpte bilen, spanet jeg lenge på Fretex før jeg fant rette hatten å kjøre med. Den ligger alltid klar på setet.