Nå har hun tatt seg vann over hodet, tenkte familie og venner da Nadia Camilla Faaberg Bergesen sa at hun skulle begynne å studere. Ville hun bikke over igjen?

De hadde grunn til skepsis. Innerst inne tvilte hun selv også. Ville det bare flyte ut? Ville hun klare å ro seg i land etter alt som hadde vært?