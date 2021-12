«Her ser du den ekte julenissen»

Julenissen har ingen grunn til å klage. Jeg har hatt det mye travlere før jul.

Jeg har ikke skjegg, men ellers har jeg og julenissen mye til felles.

Førjulstiden har vært travlere for meg enn for ham. Når jeg kikker under treet i kveld, så blir det ingen store overraskelser for meg. Jeg har pakket inn omtrent alt som ligger der.