– Tanken slo meg at ideen om å bo på Vestlandet, var en tabbe

Folk i vest: Møt Camilo Coll (37).

– Første gang jeg kom til Bergen, var det som om himmelen åpnet seg. Det høljet ned på en måte jeg ikke hadde opplevd maken til. Jeg var 21 år og på vei til Manger for å gå på folkehøyskole. På Manger var været om mulig enda verre. Tanken slo meg at ideen om å forlate Fredrikstad for å bo på Vestlandet, var en tabbe. Men da jeg kom meg i hus og møtte lærerne på skolen, var det som om himmelen åpnet seg på en ny måte. Det var lærere som virkelig så oss elever, og ønsket at vi skulle lykkes. På Manger fikk jeg trygghet til å satse på å arbeide med noe innen kreativitet. At ett skoleår kan gjøre så stor forskjell, kommer jeg aldri til å glemme. Nå bor jeg i Bergen og jobber med manus til en humoristisk podkast.