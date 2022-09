– I den nederste skuffen sov barnet hennes

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Klumpen i halsen vokser når jeg tenker på at jeg som liten fikk løpe fritt opp og ned alle trappene her i Gamle Bergen. Min far, Kristian Bjerknes, blir regnet som skaperen av museet, og jeg vil si at jeg mer eller mindre vokste opp her. Særlig likte jeg å se på alle gruene og alle de ulike kjøkkenene. Huset jeg er mest glad i, er Sjømannshuset. Vi kalte det Sypikehuset. Det er så lite og fattigslig, og der sydde og sov piken på samme rom. I den nederste kommodeskuffen sov barnet hennes. Det var en stor sensasjon da huset ble fraktet på lastebil fra Nordnes og ut hit! Men du vet det, det var jo like etter krigen, så det var ikke så mye annet som skjedde.