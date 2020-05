Jeg fant drømmeleiligheten. Det ble en emosjonell prøvelse.

GOD HELG: Det er råflaks å ha mulighet til å kjøpe ny bolig midt i krisetiden, men det er søren ikke bare-bare heller.

Foto: Bård Bøe

Publisert Publisert Nå nettopp

For syv år siden kjøpte jeg min første bolig. Jeg var en av få interessenter, og kjøpet gikk smertefritt.

Jeg flyttet inn eiendelene mine, en rammemadrass fra Ikea og en gullfisk ved navn Gud, og nøt å ha funnet min egen lille flik av verden.

Med årene har eiendelene blitt flere, lønnen mer stabil og Gud er død. Det er på tide å flytte på seg.

Jeg har allerede trålet boligannonser i årevis, men aldri funnet den rette – før forrige torsdag. Der var den endelig, den perfekte, sjeldne leiligheten. Bare noen timer etter at annonsen var ute, var jeg på privat visning. Dessverre med selskap av 15 andre.

Etter å ha entret leiligheten kunne jeg på under ett minutt slå fast at ja, her skal jeg bo. Forelskelsen var momentan og intens. Med Luksusfellen-Silje gråtende et sted langt bak i bevisstheten tenkte jeg: Dette er den eneste leiligheten i verden. Koste hva den koste vil.

Les også

Venter billigere boliglån i lang tid Økonomer venter lave boliglånsrenter i lang tid, etter at Norges Bank kuttet renten til tidenes laveste nivå. 07. mai 2020

Det andre paret på visning var uheldigvis akkurat like begeistret. I tillegg viste det seg å være to av mine beste venner. Her kunne det bli kamp på liv og vennskap, og jeg stilte rustet med bank-ID og svinnende økonomisk dømmekraft.

I blodtåken tastet jeg inn det første budet allerede på vei ut døren, med frist til klokken 12 dagen etter. Budet fikk stå til klokken 11.57 en spent natts søvn senere.

Gledestrålende var jeg i ferd med å erklære kuppet for et faktum, men det var selvsagt da den smertefulle prosessen begynte. Det viste seg nemlig at mine konkurrenter, som takk og lov ikke var venneparet, muligens er sadister: De overbød meg konsekvent ett minutt før fristen gikk ut.

Ikke mindre enn åtte ganger rakk jeg akkurat å håpe at denne gangen, denne gangen går det! Før budet tikket inn i 29. minutt. Halvveis i slaget måtte jeg ut for å løpe noen runder rundt kvartalet. En venninne kom forbi og lurte på hva som skjedde.

På dette tidspunktet lå jeg flatt ut på asfalten et sted ved Støletorget.

Les også

Norges Bank venter at boligprisene faller med 1,8 prosent i år Norges Bank venter at boligprisene skal falle med 1,8 prosent i 2020, etter tidligere å ha ventet en svak oppgang. 07. mai 2020

Så kom endelig de magiske ordene: Ditt bud er akseptert.

Med tårer i øynene reiste jeg meg og børstet sneiper og grus av jakken. Hundretusener over takst, hva gjør vel det! Følelsen var ubeskrivelig, jeg hadde kjøpt et hjem!

«Ja, så får vi nå se om ikke noen snapper den på forkjøpsrett neste uke, da!» sa megleren blidt over telefonen.

Det hadde jeg glemt. Maktesløsheten sendte meg inn i vekselvis angst og apati. En ekstremt lang helg senere var resultatet endelig klart.

Leiligheten var faktisk min.

Jeg kan bekrefte at jeg får med meg at avisoverskriftene roper «Nå faller boligmarkedet!» og «Kjøper du nå, må du eie i årevis for å få pengene igjen!»

Jeg kan ikke annet enn å le. Det er ingen fare for at jeg flytter med det første. Jeg er utrolig fornøyd og veldig heldig, og jeg skal helst ikke gjøre dette igjen.