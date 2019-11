AV

– Fra jeg var liten, har jeg vært en glad person. Jeg er aldri redd for å dumme meg ut og går alltid kledd i farger. Fargene gjør meg glad, og jeg er sikker på at de gjør andre glade også, for mange smiler til meg. Jeg har studert religionsvitenskap og fullført bachelor, men egentlig ville jeg helst ha studert psykologi. Å holde humøret oppe er viktig, og jeg elsker dans og sang. Røyk og alkohol er jeg sterkt imot, men jeg går gjerne ut for å danse. Nå er det flere dansesteder som sprøyter gass inn på dansegulvet. Da får jeg ikke puste og blir helt rar i hodet. Det håper jeg de slutter med.