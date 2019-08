AV

– For ti år siden kjørte jeg inn i en trailer med mopeden. Høyrefoten min ble smadret fra kneet og ned. Siden har jeg gått inn og ut av smerteklinikken, alt er prøvd og ingenting virker. Det blir dessverre bare verre år for år. Nettene er vonde, fordi smertene holder meg våken. Jeg håper kirurgene bestemmer seg for å kutte foten rett over kneet, men de sier at jeg er for ung, og at det kan komme nye metoder som kan hjelpe meg. Jeg tror at livet mitt vil bli mye bedre med protese. Drømmen min er en dag uten smerte og en god natts søvn.