Den tykke røyksøylen står opp fra et telt. Barn og svartkledde skikkelser samler seg på små jordtopper for å lokalisere arnestedet.

Som en kullsvart sky har røyken navigert oss mot midten av et goldt ingenting, nordøst i Syria. Røyken er både en påminnelse og advarsel om at terrenget er farlig, og at vi på et øyeblikk kan havne i et livsfarlig kaos.