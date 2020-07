– Vi har mange ganger snakket om at vi kanskje burde vært kjærester

Folk i Vest: Møt Ingrid Nornes (23) og Håkon Børs-Lind (27).

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Ingrid og jeg har vært venner i fire år. Vennskapet er så tett at vi mange ganger har snakket om at vi kanskje burde vært kjærester. Hver gang ender det med at vi blir enige om at vi skal være venner. Vi er single nå, men begge har hatt forhold i løpet av disse årene, uten at det har skapt trøbbel for oss. Vi verdsetter vennskapet så høyt og vil ikke komplisere det. Ingrid har et behagelig nærvær. En gang var hun borte i et halvt år. Da hun kom tilbake, gled vi rett inn i samme, fine stilen.