Bjørn mistet fem kolleger i terrorangrepet. Så fikk han jobben med å rydde opp.

16. januar er det ti år siden angrepet.

I oktober 2012 fikk bergenseren Bjørn Kåre Viken ny jobb. Petroleumsingeniøren hadde lang fartstid i oljebransjen, og hadde blant annet vært direktør for Statoil Mongstad.

Nå skulle han omsider ut i verden. Han skulle bli landsjef for Statoils virksomhet i Algerie. Et land han aldri hadde vært i før.

Planen var å begynne i mars året etter. Men før det, skjedde katastrofen.

Dette er første gang Viken snakker offentlig om det å måtte rydde opp etter et av historiens største terrorangrep mot en olje- og gassinstallasjon. Og det å være i gang med runde to som landsjef for Algerie, i selskapet som nå heter Equinor.