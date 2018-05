Kjære konfirmant!

I dag går du inn i de voksnes rekker. Du blir ikke myndig, du har ikke engang lov til å kjøre moped, ha sex eller kjøpe snus, men fra gammelt av er konfirmasjonen starten på overgangen til voksenlivet. Nå forventer vi at du rydder av bordet, støvsuger rommet ditt og legger sammen klærne dine selv. Vi forventer at du spiser maten som blir servert, at du sitter ved bordet til alle er ferdig å spise, at du er høflig og veloppdragen.