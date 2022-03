– Det går nok meir enn hundre meldingar mellom oss dagleg

Folk i vest: Møt Håvard Aarbø (19) og Benedikte Heimli (18).

– Håvard er på helgetur til Bergen for å vera i lag med meg. No er det fire månader sidan me vart kjærastar. Det skjedde på Stord, der me begge kjem frå. Han går i lære heime, og eg måtte flytte hit for å gå på vidaregåande maritim. Eg ynskjer meg arbeid på sjøen, men ikkje lenger vekk enn norskekysten. Sjølvsagt saknar me kvarandre, men meldingane på mobilen er til stor trøyst. Det går nok meir enn hundre meldingar mellom oss dagleg. Likevel må eg alltid ringe til han når eg har lagt meg på puta om kvelden. Eg vil høyre stemma hans når me skal seie god natt.