Det begynte som en spøk. Nå hylles han som en av Norges mest særegne stemmer.

– Jeg begynte å skrive amerikansk gangsterrap på hytten på Os da jeg var 14, sier artisten Linni.

«Linni forteller ikke historier, han forteller eventyr», sto det i Aftenposten da Linni i fjor slapp albumet «Saga». Bergensrapperens egentlig navn er Jonas Grieg, og det er ikke bare Oslo-avisen som har berømmet hans unike stil.

Nylig ble han nominert til Spellemannprisen for «Nightridah», et av de tre albumene han ga ut i fjor. I begrunnelsen skrev juryen at Linni har utviklet seg til å bli en av landets sterkeste tekstforfattere. Med sine spesielle tekster har han vært med å forme det moderne, norske hiphop-landskapet.