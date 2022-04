Han banket på døren og fikk kjøpt en falleferdig fabrikk. I dag eier han et verft og et rederi.

Hans Martin Gravdal solgte livsverket for 800 millioner kroner. Nå har den 74 år gamle gründeren nye planer.

Forretningsmannen står i styrerommet på Åstveit Brygge. Det var her det hele startet.

Han jobbet som landmåler for et Oslo-firma, og utviklet spesialkompetanse på å lage kart over hav og land.