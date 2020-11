Jeg er med i byens kanskje største kor

GOD HELG: Men vi har ikke hatt én skikkelig opptreden i år. Med tanke på korets tidvis horrible smittevern, er det forståelig at det ikke blir turné med det første.

Her ser vi byens kanskje største kor under en konsert på Nymark. Koret er blandet, men har en viss overvekt av menn. Foto: Ronald E. Hole (arkiv)

At det å gå på korøvelse skulle bli sett på som en risikosport, er det ikke mange som hadde trodd for åtte måneder siden. Siden da har mye skjedd, og i september ble det kjent at 12 av 15 medlemmer i det farlige kormiljøet hadde blitt smittet av korona under en øving på Landås.

Når man står og synger, spres det store mengder partikler og dråper som kan inneholde smitte. Ifølge en artikkel på forskning.no blir sang mer smittsomt jo høyere du brøler, og på grunn av smittefaren har de fleste kor nå tatt pause på ubestemt tid.

Slik er det også med koret jeg har vært en del av i mer enn 25 år. Vi har i all hovedsak hatt pause siden i fjor høst, og nesten alt av opptredener i 2020 er blitt avlyst.

Koret skiller seg ut på mange måter. Vi øver for eksempel aldri, og det blir sjelden bestemt på forhånd hvilke verk vi skal fremføre under konsertene. Antallet sangere varierer også voldsomt. Her i Bergen kan det være alt fra en håndfull til mange tusen.

Det er ikke til å komme vekk fra at koret tidvis har ganske store disiplinproblemer. Det blir ofte heftige diskusjoner koristene mellom. Ulike sangere kan begynne å krangle om repertoar og stil. Enkelte motarbeider korets dirigenter, mens andre kan nekte å synge med midt i konserten.

Mange av sangerne i koret blir også lett distraherte. Konsertene i Bergen pleier å finne sted på en svær scene som er plassert ved en gressplen i nærheten av bybanestoppet Brann Stadion. Av og til skjer det ting ute på denne gressplenen som gjør at sangerne mister konsentrasjonen fullstendig.

Og så skal jeg ikke nekte for at koret også har et annet problem: alkohol. Det er ikke uvanlig at sangere kommer fulle på konsert. Det har til og med hendt at korister har drukket så mye på forhånd at de ikke har sluppet inn på arenaen der vi skal opptre. Det skjer heldigvis ikke ofte.

Noe av det medlemmene i koret liker aller best, er å reise på turné. Antallet sangere kan variere stort også på konsertene utenbys. Hvis vi snakker konserter langt unna, for eksempel i Tromsø, dukker det gjerne opp 40–50 stykker. Litt nærmere, som i Haugesund, kan det komme nærmere 2000 sangere.

Koret kan sies å være både på sitt beste og verste på slike turer. De nevnte disiplinproblemene kan være til stede, men sangerne er ofte heltente og fulle av sangglede.

Men det er forståelig at konserter utenbys ikke er lov akkurat nå. Smittevernet i koret kan være helt horribelt. Sangerne reiser gjerne i tettpakkede busser og biler. Og det blir ofte like mye brøling som synging, noe som altså er ekstra smittefarlig. Når flere tusen skal på scenen samtidig, er det heller ikke lett å holde avstand.

Til neste år går det kanskje an å reise på turné igjen. Vanligvis drømmer sangerne om konserter i utlandet, og ser frem til storkonserter i byer som Oslo, Stavanger og nevnte Haugesund. Nå kan det se ut til at vi på 2021-turneen heller kommer til å satse på steder som Grimstad, Strømmen og Åsane.

Men koret takler antakelig det også. Vi har vært i Strømmen og Åsane før.