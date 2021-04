Massakren i trusen

GOD HELG: Jeg tok søsteren min med til en slags snopehylle på butikken. «Ta så mye du vil», sa jeg.

Foto: Rune Sævig

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Da lillesøster kom fra skolen, hadde hun med seg bind og tamponger som helsesøsteren hadde delt ut. Helt rolig kom mor og snek hånden sin inn i posen. Så snudde hun ryggen til og gikk ut døren. I posen lå bindene igjen. Tampongene var borte.

Søsteren min og jeg satt i Teaterparken da hun fortalte denne historien. Jeg nikket og var ikke særlig overrasket. Vi så alvorlig på hverandre, reiste oss og gikk som to soldater på viktig oppdrag.

Hygienevdelingen på Kiwi’en så ut som en snopehylle. «Ta så mye du vil», sa jeg og ventet ved kassen.

Noen dager senere ringte mamma og kjeftet på meg. Hun mente tamponger ødelegger jomfruhinnen. Det var nok med at jeg var en opposisjonell datter, jeg trengte ikke å ødelegge søsteren min, mente hun. Vi la på og snakket ikke sammen på flere uker.

Første gang jeg fikk mensen visste jeg ikke hva det var. Min far pekte på en flekk på sofaen i huset vårt i fødebyen min. Jeg løp til toalettet, og der fant jeg en mystisk massakre. Når hadde jeg såret meg så fælt? lurte jeg på.

Mor banket på døren, så jeg åpnet den på gløtt. Hun smøg hånden inn og ga meg et bind. Jeg kjente bindet igjen fra et butikkbesøk.

Der, på butikken, hadde en dame lusket frem og tilbake foran en hylle. Hun vridde på hodet før hun lynraskt plukket noen pakker og skjulte dem i en svart pose. Deretter gikk hun til kassebetjenten og hvisket noe.

Betjenten tok pengene med varlig hånd, som om han var en dealer. Jeg løp til hyllen og sjekket hva slags pakker det var for noe, og jeg kunne ikke forstå hvorfor en voksen dame brukte barnebleier i ministørrelse.

Det var det, ja, tenkte jeg og limte bindet feil vei, for jeg trodde det skulle fungere som et plaster. Å fjerne det etterpå var som om å få et granatsjokk under buken.

Få dager senere besøkte vi mormor. Som vanlig var alle tantene mine og deres barn og barnebarn samlet. Jeg snek meg inn på kjøkkenet for å stjele en vannmelonskive. Da jeg kom tilbake, skjønte jeg at noe hadde skjedd.

Fem tanter, ti øyner, stirret på meg med et lurt smil. Og jeg hørte min mor visle «jeg gifter ikke bort datteren min før hun har fullført studiene».

Ramadan kom, og alle fastet – utenom de som hadde mensen. Vi skulle vente til vi var blitt «rene». Dette var en stor snakkis i klassen min, som ble todelt: De som hadde blitt store og de som fortsatt var barn. Vi voksne 12-åringer holdt oss unna de umodne. Når de kom, snakket vi ikke om mensen.

I klassen til søsteren min er det ikke slik. Hun mener at de snakker høyt om mensen, også foran guttene. For noen uker siden hadde de lekse i forbindelse med 8. mars. Lillesøster skrev en tale.

«Kjære arabiske mødre. Jomfruhinnen finnes ikke. I hvert fall ikke hos meg og de fleste.»

Mellom lillesøster og meg er det 14 år og to ulike oppvekster. Mellom meg og min mor 20 år og et gammeldags skolepensum. Mellom mor og bestemor er analfabetismen.