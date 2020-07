– Vi mistet noe veldig bra da vi gikk tilbake til fulle dager

Korte dager i barnehagen ga økt trivsel for de yngste under koronakrisen. Nå åpner byråd Endre Tvinnereim (Ap) for å videreføre syvtimersdagene.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Trygge voksne som er til stede hele tiden. En liten fast gruppe barn å leke med. Foreldre som henter før trøttheten tar fullstendig overhånd.

Det skulle en pandemi til for at hverdagen i norske barnehager skulle bli slik som mange har ønsket seg i årevis.