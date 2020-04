I 1979 showet han i Bergen. Nå er han død.

GOD HELG: Fred «Curly» Neal var en del av det omreisende sirkuset Harlem Globetrotters.

Bergens Tidende mente Harlem Globetrotters var litt for amerikanske.

Søndag leste jeg i en amerikansk avis at Fred «Curly» Neal døde 26. mars i sitt hjem utenfor Houston i USA.

Han var en av de største basketballstjernene på showlaget Harlem Globetrotters, grunnlagt i 1926 med bare fargede spillere. Laget har spilt for 148 millioner mennesker i 123 land, ifølge deres nettside.

Lørdag 12. mai 1979 så over 2000 mennesker dem i Bergen. Jeg husker ikke kampen i Haukelandshallen, men vet at jeg var der med kameratene mine i Sletten Basket. Harlems motstander var et innleid lag som turnerte med dem.

– Vi lå på gulvet helt ved sidelinjen. Vi syntes de var litt gamle, sier en kamerat av meg i dag.

– De kom med en bøtte med vann og kastet den over oss, menden inneholdt papir, sier en annen.

Vi var 12 og 13 år den gangen, Fred «Curly» Neal 36 år. Han var lagets driblende trollmann. Jeg tror jeg fikk autografen hans og skal lete etter den i min mors leilighet når alt dette er over.

«Curly» betyr krøllete. Til tross for at han var barbert på hodet, fikk han altså kallenavnet «Krølle» på norsk. På kampen var også en tenåring som het Jarle. Han spilte for Ulriken Basketballklubb den gang og hadde krøller.

Bergens Arbeiderblad 14. mai 1979.

Bergens Tidende skrev at Harlem kunne behandle den store basketballen til bortimot fullkommenhet, men at showet var for langdrygt.

Dessuten var det for mye «bløtkakehumor». Journalisten hadde ønsket seg mer basketball og mindre show.

Bergens Arbeiderblad var inne på noe av det samme, men avisens journalist, avdøde Egil Rafto, lot seg begeistre. Han skrev en liten kommentar med tittelen «Når sport blir et utvidet kulturbegrep».

Rafto sammenlignet Harlem med kunst, på lik linje med de yppperste ballettutøvere og musikere.

Bergens Arbeiderblad 14. mai 1979.

«Selv om vi en gang ikke var velkommen i restauranter og hoteller, har vi alltid blitt ønsket velkommen på banen, foran mennesker som ville la seg underholde», skrev «Curly» Neal i et innlegg i USA Today i 2016.

Han fortalte om eldre lagkamerater som hadde spilt for 18.000 tilskuere i Florida i 1957, men da de skulle spise, ble de nektet adgang på restauranter og hoteller på grunn av hudfargen.

For tre år siden sa «Curly» Neal at han var stolt over å ha vært med på å påvirke samfunnet i riktig retning.

Fred «Curly» Neal spilte med nummer 22. Draktnummeret hans ble «fredet» i 2008 i Madison Square Garden in New York. Foto: AP

Også tidligere president Barack Obama uttalte at Globetrotters, i likhet med mange andre talentfulle fargede mennesker, hadde banet vei for folk som ham.

Vår kunnskap om rasekamp og borgerrettigheter i USA begrenset seg vel til Martin Luther King der vi satt på gulvet i Haukelandshallen i 1979. Jeg tror ikke vi tenkte på dette da vi så stjernene spille.

Mange av forbildene våre var dessuten basketballspillere, og de beste var gjerne fargede, som Fred «Curly» Neal.

Globetrotters kamp i Bergen i 1979 påvirket livet til en mann. Det var Jarle, tenåringen fra Ulriken. Flere år senere ble jeg ganske godt kjent med ham, vi jobbet dugnad sammen for Ulriken Basketballklubb, men lenge visste jeg ikke hva han egentlig het.

Han gikk bare under navnet «Krølle», oppkalt etter Fred «Curly» Neal etter bergensbesøket i 1979.