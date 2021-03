– Det var skumlere enn jeg hadde trodd. Nå er jeg stiv og støl og har mistet den ene hansken, men veldig stolt.

Folk i Vest: Møt Andrew Rowlands (24).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert

– Jeg vokste opp i Liverpool, og der gikk vi aldri på ski. For to år siden kom jeg til Bergen på grunn av kjærlighet. Tanken om å bli skigåer har modnet mer og mer i meg. Jeg har gått to-tre småturer for å prøve meg frem, men først i dag har jeg tatt en virkelig skitur. Jeg har litt erfaring med kart og kompass fra fotturer, så jeg våget meg på turen over Vidden, Nattlandsfjellet og over Ulriken til Svartediket, med skaresnø og vanskelige forhold. Det var skumlere enn jeg hadde trodd. Nå er jeg stiv og støl og har mistet den ene hansken, men veldig stolt. Målet mitt står fast: Jeg skal bli en virkelig god skiløper.