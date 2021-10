– Du må forstå at jeg ikke ringte for å klage

Per Lindberg er journalist i Bergens Tidende.

– Jeg synes Bergens Tidende bør skrive mer om helsetjenestene for eldre.

Det var en eldre kvinne som sa dette til meg. Hun ringte BTs tipstelefon 30. september.

Før internett, e-post og messenger var tipstelefonen i avisene hellig. Når den ringte, skulle det svares raskt. Folk der ute varslet om branner, ulykker og kritikkverdige forhold i samfunnet. De færreste tipsene blir skrevet om.

Denne dagen besvarte jeg flere tipstelefoner. Hun var en av tre eldre som ringte og klaget over ulike helsetilbud. Ingen av dem kommer i avisen.

Jeg spurte kvinnen om hun kunne være mer konkret om hva hun ønsket å ta opp. Hun fortalte at hun hadde flere rehabiliteringsopphold på eldrehjem bak seg etter fall med beinbrudd som resultat. Hun roste en fysioterapeut på et sykehus, men at legen der ikke hadde tid til å snakke med henne.

Kvinnen fortalte at de ansatte på sykehjemmet der hun var sist, hadde sagt at det skulle bli godt for henne å komme hjem fordi hun da ville få hjelp fra hjemmesykepleien.

– Da sa jeg at de ikke måtte overdrive. Hjemmesykepleien varmer maten og gir meg noen piller. Så går de. De sier at de ikke har tid for det er hele tiden andre som venter.

Jeg spurte om hun ville la seg intervjue om saken, men da takket hun nei. Hun ønsket ikke stille med navn i avisen fordi det var så mange hyggelige i hjemmesykepleien. Da ville kritikken ramme dem.

Så spurte hun om jeg kunne sende henne et eksemplar av Bergens Tidende fra helgen før. Avisen var nemlig ikke kommet til henne, og hun trodde det var noen som tok den fra postkassen.

Jeg sa at jeg skulle prøve å ordne dette, sa ha det bra, la på og begynte å lete etter Bergens Tidende fra 25. september. Vi sitter i åpent landskap, og det er såkalt «clean desk». På godt norsk betyr det at det ikke skal ligge papirer eller aviser og flyte rundt i lokalene. Jeg fant ingen avis.

Så ringte tipstelefonen igjen, og det var den samme stemmen.

– Du må forstå at jeg ikke ringte for å klage over min situasjon. Det er mange andre eldre har det langt verre enn meg.

Hun fortalte at hun trivdes hjemme i leiligheten og ville heller være der enn på sykehjem. Hun understreket at hun var klar i toppen og var også sterkt uenig i at de eldre skulle prioriteres i køen for koronavaksine.

– Ungdommen burde ha fått vaksinene først. Vi eldre har et langt liv bak oss. Dessuten har ikke samfunnet noe sted å gjøre av oss. Vi plasseres jo bare i en seng på et hjem.