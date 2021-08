Innkjøpsliste for nybakte vestlandsforeldre

GOD HELG: Hva trenger nybakte foreldre for å komme seg gjennom hverdagen på Vestlandet? Her er noen tips fra en vaskeekte trebarnsfar.

Ekte regnklær: Da jeg ble far for første gang, hadde jeg pappaperm om sommeren. Storveies, tenkte jeg og drømte om trilleturer i solen til kafeer og iskiosker. Fasit ble trilleturer i et regnvær som hadde fått Noah til å begynne å samle sammen dyr. Jeg fikk bihulebetennelse, dryppende hårvoks i øynene og begynte å utvikle svømmehud mellom tærne.

For å fortelle hvor mye regn regnklær tåler, brukes en skala som heter vannsøyle. Vannsøylen blir oppgitt i millimeter, men på Vestlandet trenger du meter. Alt under 10.000 mm er laget for østlendinger og oppholdsværet deres.

Reserveregntrekk til barnevognen: Babyer på Vestlandet ser ut som rosiner. Det er fordi foreldrene deres tror det nytter med kun ett regntrekk. Siden trekket aldri rekker å tørke skikkelig, ligger ungene konstant i fukt og utvikler rynkete hud over hele kroppen.

Vanntette trådløse øretelefoner: Det er veldig lite selskap i sovende barn. Heldigvis finnes det både podkaster og hardrock. Siden du skal tilbringe mye av livet ute i pøsregn, er det viktig at øretelefonene er vanntette.

Du vil ha trådløse siden ledninger leder vann ned til telefonen din, flagrer i vinden og er et yndet leketøy for småbarn. De elsker å rive og slite i dem. Pøbelfrøene er ikke så søte når det fører til at mobiltelefonen går i bakken for tredje gang.

Koppholder til barnevogn: Barnevogner er det dyreste transportmiddelet i verden hvis du måler i kroner pr. km/t. Til tross for den høye prisen blir de som regel levert uten koppholder, så det må du kjøpe selv. Ikke gå for en billig tøyløsning som strekkes over håndtaket, da får du bare spørsmål om hvorfor det er kaffe på ullpleddet som svigermor strikket. Kjøp noe i ekte plast.

Tennposer til peis: Rimelig fort vil du begynne å drømme om å dra med deg ungene ut i ødemarken for å gjøre dem til ekte friluftsmennesker. Der skal dere tenne bål og grille de veganske pølsene du har brukt halve natten på å lage.

I all iveren har du glemt at det nærmeste du har kommet friluftsliv er hundre episoder av «Lars Monsen på tur» på nett-tv. Frykt ikke, trikset for å få i gang et bål heter tennposer. En håndfull tennposer og noen vedkubber vil gi deg et bål som høster laud fra både Hakkespettene og andre speidere.

Tau: Det mest nyttige turredskapet du kan ha når ungene blir større. Finn en sterk grein og bruk tauet til å lage en slengdisse. Da får du fem minutter uten foredrag om hvem som er tøffest av Kaptein Sabeltann og Brannmann Sam.

Nettbrett: «Mitt barn skal ikke bli en skjermslave», tenker du sikkert. En av mine lykkeligste øyeblikk de siste årene, var da minstejenten klarte å finne frem til youtube-videoer av folk som åpner kinderegg på egen hånd. Plutselig kunne jeg sove til over seks om morgenen.

Kaffetrakter: Unger bryr seg ikke om at foreldrene så en episode eller ti for mange dagen før. De våkner opp før fuglene fiser uansett. De har ingen forståelse av at det er helg. De vil stå opp, og de vil stå opp nå! Du kan høre på vellykkede influensere om deres sunne rutiner bestående av supermat, råvann og personlig trenere. Eller du kan høre på en trebarnsfar som har vært i søvnkrigen i elleve år. Drikk kaffe, drikk til det tyter ut av ørene dine.

Gaming PC: Familielivet er vakkert, men alenetid er bedre. Få ungene i seng, få klærne på tørk og reis med venner til et spillunivers fritt for barnegråt, vannsøyler og svidde vegetarpølser.