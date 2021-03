I god tro

GOD HELG: Da jeg omsider skulle gifte meg, gikk det ikke helt etter planen.

Her står vi og tror at vi er gift. En uke etterpå fikk vi vite at det ikke stemte. Foto: Bård Bøe

Vi var i ferd med å senke skuldrene etter vielse og bryllupsfest da en melding tikket inn fra Skatteetaten.

«Vi må dessverre meddele at ekteskapet er ugyldig», skrev de.

I en uke hadde vi trodd at vi var gifte. Nå var vi visst samboere igjen.

Hodet mitt jobbet på høygir. Var det noe jeg ikke visste? Hadde min «ektemann» flere koner? Var han ikke skilt likevel? Kanskje han hadde sikret seg en utvei?

Men Skatteetaten kom med en forklaring. Den het prøvingsattest. Attesten, som skal sikre at vi er giftbare, hadde gått ut på dato. Det hadde verken vi eller Bergen kommune fått med oss. Både vielse og bryllupsfest hadde skjedd uten papirene i orden.

Selvfølgelig hadde korona skylden for dette også. Bryllupet måtte skyves på. Dermed gikk attesten ut 15 dager før vi gikk opp trappene til gamle rådhus. Ifølge ekteskapslovens paragraf 16, første ledd, kunne vi ikke bli gift uten denne attesten.

Og jeg som ventet til jeg ble 47 år før tok sjansen! Måtte jeg hive på meg brudekjolen igjen og bli viet for andre gang på et år? For en ironi.

– Vi får ta en tur til gamle rådhus i dongeribukse i en lunsjpause til høsten, foreslo jeg.

Min «ektemann» så bare matt på meldingen fra Skatteetaten.

Skatteetaten var løsningsorientert. For hvis «særlige grunner» forelå, kunne vi kanskje bli gift likevel, skrev de. Begjæring kunne sendes Fylkesmannen.

Men å få etterfølgende godkjenning av et ekteskap kan bli såpass omstendelig at folk bare drar tilbake til rådhuset og tar det på nytt, fikk vi beskjed om. Dessuten var dette en sjelden sak. Bigami og tvangsekteskap var visst langt vanligere problemstillinger ved denne avdelingen.

Så mens vi rigget til bryllupsfest nummer to, skrev vi en lang begjæring for å spørre pent om vi kunne få være gift. Det tok lengre tid enn kvarteret vi brukte på å «gifte» oss.

Bergen kommune skrev til dem for å hjelpe. Grunnet korona hadde det gått litt fort i svingene også hos dem. «Alle gjennomførte vielsesprosedyre og seremoni i god tro», skrev vigsleren. Og la til at i ettertid ville de sjekke disse prøvingsattestene nøye før de viet folk.

Vi hadde tre bryllupsfester uten å være gift den sommeren. Fem uker etter vielsen fikk vi en juridisk vurderingen i posten. Den var på tre A4-sider. Hadde vi vært i god tro, spurte byråkratene, før de konkluderte.

Jeg kan i hvert fall ikke huske noe annet enn at det var frivillig. «Ektemannen» var også i god tro. Han var faktisk så positivt innstilt at han måtte ta på seg sin egen giftering da jeg satt der tafatt under vielsen og hadde glemt prosedyrene.

«Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at partene var i god tro ved inngåelsen av ekteskapet», skrev de. Dermed sparte juristen oss for en ny tur opp trappene i gamle rådhus. Vi er dobbeltsjekket som giftbare. Og vi slipper å huske to bryllupsdatoer.