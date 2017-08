Kjære student: Om du skal oppfylla ei rolle, oppfyll di eiga.

AV

Ei veninne sa ein gong at det tok eit halvt studium før fleire av venene hennar vart seg sjølve. Inntil då hadde det vore så mykje enklare å seia og tenkja og meina dei same, trygge tinga, og berre vera nokon andre. Ikkje at dei ikkje eksisterte før denne vendinga, for det gjorde dei jo. Dei både meinte og dei diskuterte, men argumenta vart plukka frå det same treet, og samtalane både starta og slutta i ei hamn av samstemt harmoni.

Fordi dei var så like, fordi dei var så tilsynelatande einige, gjekk dei liksom glipp av kvarandre. Klart dei var annleis.

Kva som fekk dei til å hekta seg av og kopla seg på sitt eige, umiddelbare uttrykk, er ikkje godt å seia. Men då den første tok steget utanfor stupet, dukka det raskt opp fleire våghalsar. Ein etter ein, så berre hoppa dei. I alle mogelege retningar. Då opna det seg ei ny verd, og veninna mi vart kjend med venene sine på nytt. Slikt er mektig.

Det finst ingen fasit for når du skal skjøna kven du er, eller skjøna at du faktisk er noko, og kva retning alt skal ta. Nokon skapar sin eigen manesje tidleg. Andre brukar tid. Nokre treng ikkje andre. Andre treng ti.

Eg hugsar sjølv første dagen på handelshøgskulen i Bergen. Den irrgule fargen slo imot både meg og auditoriet. Det stod ingenting om kleskode i innkallinga, men fleire hundre studentar sat tett i tett i den same seglarjakka med lysegul hette. Eg hadde aldri segla. Eg kjende ingen.

Eg kjende på lysta og trongen til å vera ein del av gjengen. Eg kjende eg vart irritert over at det måtte vera ein sånn der gjeng. Men så fann eg studentavisa, og eg fann delar av meg sjølv. Seglarjakkene vart det færre av.

Ein annan ven veit ikkje heilt kvar han skal. Den unge, medvetne gründeren veksla tryggleik mot ein uviss kvardag. Det er dette tilveret som no er sjølve sjølvet hans. Livet er ikkje føreseielege dagar med faste arbeidstider og mastergrad på bok, men handlar om prosessar. Små og store kapittel, eit og eit mål om gongen. Alt kan krasja. Men også alt kan fungera.

Det er ikkje gale berre å plukka blomar frå den enga me trør tryggast i, men ein gong går steget til venstre i staden for til høgre, og då er det gjort. Då er du på veg, men bruksrettleiinga må du finna ut av sjølv.

Kanskje finn du svaret i det å vera standhaftig. Kanskje handlar det om noko så enkelt og vanskeleg som at når du vil gjera det du vil, gjer det. Når du ikkje vil, ikkje gjer det. Og når du vil seia det du eigentleg meiner, sei det. Heng ikkje tankane dine på greip, får du nok høyra det, og gjer du andre klokare, får du nok høyra det, også. Begge delar gjer deg rikare.

For veninna mi på jussen var det enkelt å sjå korleis alt hang saman, men ho stod også utanfor og kikka inn. Når du endrar deg, når du utviklar deg, er du kanskje den siste som oppdagar di eiga reise.

Kjære student: Om du skal oppfylla ei rolle, oppfyll di eiga.