Intet nytt fra kontoret

Vi har fått beskjed fra høyeste hold. Bli hjemme! Ikke kom på kontoret! Hos BKK sparer de i det minste på strømmen.

Tusenvis av kvadratmeter med tomme kontorlokaler. Ingen bestikk som skramler i kantinen. Ingen pinlige vitser rundt kaffemaskinen. Stillerommene har blitt musestille. Ingen blir forstyrret i åpent landskap. Selv hun som alltid ergrer seg over andres sure sko og gjenglemte kaffeekopper, har ingenting å irritere seg over lenger.

Hos Equinor på Sandsli er det 3000 ansatte. 2999 av dem bruker energien sin hjemme.