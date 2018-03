Gastrobaren på Kronstadtorget har samme eiere som den italienske bydelsrestauranten Prego lenger ned i gaten. Mens Prego retter seg mot klassiske hverdagsretter, er kreativiteten skrudd et knepp opp på Mingel. Her kan du velge mellom ulike smårettvarianter, smaksmeny, hovedretter og spennende desserter med en interkontinental tilnærming.

Menyene er merket med teksten «great food and drinks, socializing people», og sitatet fremstår som et slags slagord for bydelsbaren som retter seg spesielt inn mot nærområdet og studenter.