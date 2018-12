Jeg har brukt nesten 13 år av livet mitt på å bygge opp et godt mamma-image. Det var en lettelse å bli avslørt.

Det er ikke lett å bli forelder. Fra det øyeblikket du får en nyfødt bylt i armene og resten av livet, lurer du på hvordan det skal gå med dette mennesket under dine mer eller mindre ansvarsfulle vinger.

Hvor er bruksanvisningen, liksom? Hva er rett oppdragelse? Hvordan skal barnet unngå å gjøre de samme tabbene jeg har gjort? Og når skal egentlig barnet forstå alt det idiotiske jeg (og faren) har gjort både før og etter at vi ble foreldre?

Store spørsmål. Få svar.

For hva svarer du egentlig når ungen din i første klasse stiller spørsmål om sex, lenge før du hadde tenkt å snakke om det? Jeg innrømmer at jeg tok den feige varianten da jeg fikk spørsmålet «mamma, er det bra å sexe?» Som den språknerden jeg er, valgte jeg dette gode svaret: «Å sexe er ikke et verb. Det er ingenting som heter å sexe. Sex er et substantiv, lille venn.»

Og der punkterte vi den samtalen. Et stolt øyeblikk ved middagsbordet.

Min mann er dessverre ikke et hakk bedre. En skulle tro at en fembarnsfar har svaret på det meste unger kan spørre om, men nei da.

Under «Nytt på nytt» for en haug med år siden, var paneldeltaker Anne-Kat Hærland i fri dressur. Det gikk mye i sex, for å si det sånn. Og da spurte guttungen på ni: «Pappa, hva er orgasme?»

Hva svarte den ansvarlige far? «Jeg vet ikke, jeg fulgte ikke med.»

Så galt går det når vi har null plan for hvordan den oppvoksende slekt skal få svar på litt utfordrende tema.

Men til tross for feil og mangler hos foreldrene, vokser ungene seg til å bli ganske kloke – og kunnskapsrike om hvordan de skal lure oss. Jeg er sikkert ikke den eneste som har hørt andre stolte foreldre snakke om hvor mye eget barn forteller om ungdomstiden, for eksempel når folk i klassen eller vennegjengen begynner å utfordre grensene, enten det er festing eller annet.

Pussig nok holder alltid deres egne barn seg innenfor, men de er utrolig glade for at barnet er så åpen om hva som skjer.

Her er det smarte barn som har valgt en god strategi. Den er så god at jeg husker å ha brukt den selv i ungdomstiden. Og jeg kommer garantert til å bli utsatt for den fra mine egne barn. Og gå fem på.

Verre er det når de virkelig skumle tenåringsspørsmålene kommer. Har du noen gang vært full? Hvor gammel var du første gang du drakk?

Her gjelder det å holde tungen bent i munnen – og svare akkurat omtrentlig nok.

Men når lydene er litt høye dagen etter et hyggelig lag, og tempoet litt lavere enn vanlig, så skjer det. Ungen ser på deg med et lurt smil og avslører at hun har skjønt det.

Hun har forstått at foreldrene hennes bare er helt vanlige mennesker, som gjør så godt de kan.

Ungene kommer til å klare seg.