Kari Haugland (58) og Erling Hatlevik (60)

– I dag har Kari og jeg giftet oss for andre gang. Første gang var i 1990. Vi fikk to veldig fine barn og strevde på slik alle småbarnsforeldre gjør. Etter 25 år med vel mye slitasje, hadde vi glidd fra hverandre. Det endte med at vi ga opp og skilte oss. Etter en tid merket jeg at savnet etter Kari ble stort, og jeg forsto virkelig hva jeg gikk glipp av. Da begynte vi å snakke sammen om alt vi kanskje hadde gjort feil, og det var som om vi oppdaget hverandre på nytt. Til slutt tok jeg mot til meg og fridde for andre gang. Jeg var minst like nervøs som første gangen, men heldigvis fikk jeg ja. Nå er vi like forelsket som første gangen vi ga hverandre ja.