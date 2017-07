AV

Nattjazz, Bergenfest, Malakoff, Skånevik blues, Tysnesfest, Osfest, Festidalen. Hver eneste helg denne sommeren kan du gå på en eller annen festival på Vestlandet.

Det er like mange grunner til at vi går dit, som det er festivaler.

Jeg kom til å tenke på dette da jeg vandret rundt på Tysnesfest forrige helg. Folkene rundt meg var et Norge i miniatyr.

For et par år siden traff jeg en eldre dame der. Hun hadde kjøpt billett til over 700 kroner for å høre Carola synge i en time og tyve minutter. Da den svenske gospel- og Grand Prix-artisten var ferdig, gikk den godt voksne damen fornøyd hjem. Hun hadde fått det hun kom for.

Da jeg først så henne, tenkte jeg at hun var en veldig atypisk festivaldeltaker. Men etter å ha pratet litt med henne, skjønte jeg hvor feil jeg hadde tatt. Tysnes-pensjonisten gled rett inn. Hun var der for å oppleve sin største musikalske favoritt. Hun var bare noen år eldre enn de andre foran scenen.

Andre gir blanke i hvem som opptrer. De er der for stemningen.

Noen liker viser, noen digger rock. Noen oppfører seg som griser, andre nyter barokk. Her er den ultimate festivaldeltakeroversikten:

Idoldyrkeren: Sparer hele vinteren for å følge sitt idol hele sommeren. En jeg kjenner i Danmark har vært på over 500 konserter med Kim Larsen. Det er ikke den festival i pannekakelandet hun ikke har på merittlisten.

Nysgjerrigperen: Går på så mange festivaler han har tid og råd til, men rører ikke alkohol. Oppdager til sin store glede stadig nye, relativt ukjente band.

Tytabrøstet: Er på festival for å være sosial, bryr seg ikke om musikken. Til grenseløs irritasjon for idoldyrkeren og nysgjerrigperen står han noen meter fra scenen og prater høylytt med kompisene. Kommer som regel i flokk, men kunne like gjerne brukt pengene sine på en bar.

Partyløven: Reiser på festival for å ha det gøy. Bryr seg ikke så mye om musikken, men har hørt om noen av artistene og synger med på de refrengene hun kan.

Midtlivshelten: Single/skilte damer midt i 40-årene som slår ut håret og tror de er 20 igjen. Dagen derpå skjønner de at det er lenge siden de var 20. Men de drar lykkelige hjem med mottoet «Det som skjer på festival blir på festival».

Vorspielhelten: Har kjøpt billett til nærmere tusenlappen, men har det så gøy på vorspielet at siste band snart er ferdig når han endelig kommer seg inn. Da forvandles han til nachspielhelten.

Kranglefanten: Kjøper ølbonger for tusenvis av kroner. Overvurderer hver eneste gang sin egen kapasitet. Dagen derpå stiller han på festivalkontoret og prøver å krangle pengene sine tilbake.

Heldiggrisen: Ååå, skal det være festival her? Ligger allerede i havnen når storinnrykket av båter kommer. Har ikke andre planer og blir med på kjøret. Reiser hjem blakk, men veldig lykkelig.

Halehenget: Drar på festival fordi bestevenninnen skal. Treffer en fyr og kliner med ham til favorittlåten.

Lykkejegeren: Blir med kompisene på festival i håp om å finne en dame. Treffer hun i avsnittet over, som viser seg å bli hans store kjærlighet. Året etter frir han til henne på festivalcampen med lokalavisen til stede. I dag er de gift.