Skur for einkvar smak

Ikkje alle busskur er grå og anonyme.

Iris Christina Øyre (6) er heldig. Faren Håvard Ølmheim og broren Martin laga busskuret til 6-årsdagen hennar.

Men no er det katten Malmo som kosar seg i skuret medan Iris er på Skulestadmo skule på Voss. Far og bror laga busskuret både for at ho skulle få ein fin presang, men og for at det skulle vere ein meir trafikksikker plass å vente på skulebussen.