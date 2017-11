Vi skulle ta etter de ekte mannfolkene og partere en hjort. Vi kom hjem som slakt.

Flere av kompisene mine serverer selvskutt søndagsmiddag store deler av året. De tilbringer halve høsten enten i en jaktbod eller et hjemmesnekret minislakteri med kjølerom og allslags finesser.

De forklarer med lidenskap og innlevelse om langtidsstekt hjortesteik. Frysen deres er alltid irriterende sprekkeferdig. De er vokst opp med gevær på skulderen.

Selv er jeg vokst opp med søndagsmiddager fra kjøttdisken.

For å bøte på dette, bestemte jeg meg for å kjøpe en hel hjort sammen med to kompiser tidligere i høst. Vi ba om å få den levert grovpartert. Resten av jobben tenkte vi å gjøre selv, slik ekte mannfolk gjør. Alle er sånn ganske over middels matinteresserte, og tanken på å spise selvskåret indrefilet var forlokkende. Ikke minst tanken på å skryte av det på jobben.

Kjøttet ble levert en sein søndagskveld i september. Nesten 50 kilo hjort fordelt på lår, nakke, rygg og et par enorme ribbesider. «Heng det kaldt og med god lufting», sa jegeren. Det var da sirkuset begynte.

Rekkehus i Fyllingsdalen har ikke kjølerom, og de er ikke utstyrt med kroker i taket til å henge opp kjøtt i. Ikke har de slaktebenk, heller.

Gode råd var bokstavelig talt dyre. Vi endte med å henge kjøttet i kjellergarderoben til han med det største kjøkkenet, for så å gå løs på oppskjæringen etter jobb neste dag.

Det ingen av oss visste, var hvor sterkt det lukter av viltkjøtt etter noen timer i romtemperatur. Stanken av død og fordervelse sto ut fra slakterekkehuset mandag ettermiddag. Vinduer og dører sto på vidt gap. Det var bikkjekaldt i huset. Konen hadde allerede rømt, og tenåringsdøtrene hadde forskanset seg på rommet.

Vi ante heller ikke hvor tungt det er å være slakter. Du skal stå oppreist i timesvis og snu og vende på tunge kjøttstykker, du skal lirke og lure for å få små fliser med kjøtt ut av ribbesider store som middels husmorvinduer. Du skal skjære vekk mye av fettet, men ikke alt, for det setter god smak i grytekjøttet. Du skal fjerne slintrer og sener, og du skal vite hvordan en indrefilet ser ut før den er skåret løs fra dyret. Du blir klissete på fingrene, kniven glipper, du skjærer feil og du ender opp med plaster både her og der.

Dette ble i overkant ambisiøst for tre menn som vanligvis glor i en dataskjerm. Kontorfingrene våre var ikke vant til å få blod på seg, og skuldrene absolutt ikke trent for hardt, fysisk arbeid. Ikke har vi slaktekniver heller. Så mens blodsukkeret nærmet seg frysepunktet, ble stemningen langs kjøkkenbenken ganske gloheit.

Seint på kveld kom vi oss mørbanket i seng. Siden slutten av september har vi spist pasta hjortebolognese en gang i uken for å tømme frysen.

Vi har ikke mistet lysten på hjort, tvert om. Men vi har allerede gitt beskjed til hjortejegeren om at neste år vil vi ha dyret levert ferdig partert og vakumpakket, akkurat som vi får det i kjøttdisken.

Epilog: Formiddagen etter parteringen fikk vi melding fra den iskalde huseieren. Han hadde latt dører og vinduer stå på vidt gap for å få viltlukten ut av huset. Under frokosten neste dag hadde han hørt kravling både her og der. Nå var han ute på jakt. Etter musefeller.