AV

– Jeg danser når jeg er trist. Jeg danser når jeg er glad. Jeg danser for å få ut følelser. For seks år siden kom vi til Norge, og mye var vanskelig for meg. Jeg prøvde flere aktiviteter for å finne et miljø der jeg kunne trives. Fotball, løping, men det var hele tiden noe som ikke passet. Via søk på nettet kom jeg i kontakt med en gruppe unge som danset. Der fant jeg mine folk. Etter mye prøving og feiling har jeg utviklet min egen dansestil. Det er dans uten regler, dans som forteller noe om mine følelser. For fem år siden fikk jeg bli med i Fargespill. Nå holder vi på med jubileumsforestilling, og jeg har fått lov til å danse mine danser i oppsetningen. Det er stort for meg.